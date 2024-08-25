Кечинов назвал условие, при котором «Спартак» может побороться за чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с питерским «Зенитом» (0:0).

Кечинов отметил, что с таким преимуществом «красно-белые» должны быть недовольны результатом, ведь контроль мяча был на их стороне, а также было больше моментов, чем у соперника.

«На данный момент мы видим, что команда идет в правильном и нужном направлении. Если они будут также идти дальше, то считаю, что «Спартак» в этом сезоне может побороться за золото», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.