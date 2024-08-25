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«Крылья Советов» и «Пари НН» огласили стартовые составы

25 Августа 2024 • 13:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Пари НН
1 1.95 X 3.40 2 4.30
Через 0 ч. 53 мин.

Стали известны стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Пари НН». Место в воротах столичного клуба займёт Иван Ломаев. 

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Бабкин, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов. 

Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Магкеев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Зе Турбо, Боселли. 

Свисток о начале поединка прозвучит в 15:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Пари НН

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