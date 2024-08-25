«Крылья Советов» и «Пари НН» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч шестого тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Пари НН». Место в воротах столичного клуба займёт Иван Ломаев.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Бабкин, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.
Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Магкеев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Ермаков, Тичич, Зе Турбо, Боселли.
Свисток о начале поединка прозвучит в 15:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.
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