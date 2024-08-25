Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что «Спартак» выбрал правильную стратегию на матч против «Зенита» в шестом туре РПЛ.

- «Спартак» выбрал удачную стратегию, и она была удачная. Играли небольшие нападающие, и не всегда успевали за ними защитники «Зенита». Трудно сказать, выиграл бы дуэль Соболев у Нино. А Барко и Угальде успевали быстро сыграть, убежать и создавать напряжение у ворот «Зенита». Думаю, что это была правильная тактическая вещь со стороны «Спартака», - сказал Балахнин.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» прошла 24 августа в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 0:0.

Из-за них «Спартак» мог проиграть даже в большинстве: три худших игрока матча против «Зенита»