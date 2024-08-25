Миллер: «Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» на своём поле сыграл вничью с московским «Спартаком» (0:0).
«Многие говорят, что это была премьера спектакля «Отцы и дети» в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли. «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера «Матч ТВ».
Напомним, что команда с берегов Невы 30 минут играла в меньшинстве после удаления защитника Страхиньи Эраковича.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая московское «Динамо» на два очка.
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