Гранат объяснил, почему «Зенит» и дальше будет терять очки

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей в матче с «Зенитом».

- Вы ожидали, что «Спартак» навяжет такое сопротивление «Зениту»?

- Тренер перед матчем говорил, что они хотят высоко обороняться и прессинговать, поэтому ничего удивительного нет. В команде собраны хорошие футболисты. До удаления играли два равных соперника.

- Спартаковцы после матча выражали досаду, что не удалось вырвать в концовке победу. Вы тоже считаете, что все шансы для этого были?

- Хорошие шансы появились после удаления Эраковича. Если бы не эта красная карточка, игра была бы совсем другой, потому что во втором тайме преимущество было у «Зенита» до удаления.

- Есть ощущение, что «Зенит» и дальше будет терять очки? Через тур ему играть с ЦСКА.

- Я уже говорил, что кто-то сможет навязать «Зениту» борьбу, потому что невозможно провести все матчи так, как это делали питерцы в первых четырех турах. Они задали такую высокую планку, что осечки рано или поздно будут. Тем более, календарь сейчас у них нелегкий. Еще стоит учесть, что со «Спартаком» играл не весь боевой состав «Зенита».

- Чувствовалось отсутствие Глушенкова?

- Конечно. Команда с Максимом и без него – две разные вещи.

- Все-таки две ничьи «Зенита» подряд - это случайность?

- Стечение обстоятельств, не более того.

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- С учетом Кубка России «Спартак» не пропустил уже в шестом матче подряд. Такая статистика удивляет?

- Станкович нашел баланс между атакой и обороной. Все-таки командная оборона – это залог успеха. Не могут защитники весь матч обороняться одни.

Елена Григорьевская