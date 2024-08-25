Кирьяков: «В игре с «Зенитом» «Спартаку» не хватило мощного центрального нападающего, чтобы продавливать соперника»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей между «Зенитом» и «Спартаком» в матче тура РПЛ.

- Спартаковцы после матча с «Зенитом» выражали досаду, что не удалось вырвать в концовке победу. «Спартак» приобрел очко или потерял два?

- Тяжело сказать, потому что игра была равная. Особенно в перовом тайме. Он получился скучноватым. Все ожидали более агрессивной игры от «Зенита», которому победа позволила бы оторваться от преследователей. Ну и спартаковские болельщики рассчитывали на более активную игру в атаке, исходя из последних матчей. А команды вчера занимались тем, что не давали друг другу играть. С таким футболом рассчитывать на победу не приходится.

- А что касается второго тайма, в котором «Спартак» доминировал после удаления Эраковича?

- В этом тайме все пошло получше. Удаление повлияло на то, что игра оживилась. Тренерский штаб «Зенита» ошибся, что отрядил этого футболиста на непривычный для него правый фланг. Эраковичу было сложно, и двумя фолами он удалил себя с поля. После этого игра перешла под полный контроль «Спартака». Гости прижали питерцев, но им не хватило мощного центрального нападающего, чтобы продавливать соперника, который закрывался в штрафной, и играть на фланговых передачах. А так, «Зенит» не дал легкому форварду Угальде себя проявить. Хотя был момент, когда Барриосу с трудом удалось спасти свою команду. А в целом, ничья справедлива, потому что борьба была равная, за исключением последних минут. Надо реализовывать свои моменты, пусть их было и не так много.

- Латышонок в этом матче совершил шесть сейвов. Именно он главный спаситель «Зенита»?

- Однозначно. Хотя лучшим игроком матча выбрали Умярова, который в центре поля был хорош в единоборствах и перекрывал соперника, не давая получить там преимущество. А так, я бы отметил Латышонка, который спас команду в некоторых моментах.

- Чувствовалось отсутствие Глушенкова в составе «Зенита»?

- Конечно. Игры на скорости, мобильности, индивидуальных действий как раз не хватало «Зениту». В атакующем плане питерцы потеряли. Именно нападающего второй линии, который мог за счет индивидуальных действий создавать опасные моменты, и не хватало хозяевам.

- В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками», вчера - со «Спартаком». Есть ли ощущение, что питерцы сдают свои позиции?

- Без очковых потерь трудно пройти всю дистанцию. Тут еще и отголоски прошлого сезона, когда временами «Зенит» буксовал. Сейчас это повторяется. Но, как правило, эта команда возвращается достаточно быстро. Поэтому не могу сказать, что это глобальная проблема. А так, все ждали с «Химками» три очка. А со «Спартаком» борьба и ожидалась.

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- С учетом Кубка России «Спартак» не пропустил уже в шестом матче подряд. Такая статистика удивляет?

- Да. У «Спартака» достаточно слаженно работает пара центральных защитников. Литвинов прибавляет и превращается в защитника хорошего уровня. Вчера он хорошо играл против Кассьерры, Клаудиньо. Вендел тоже чувствовал на себе агрессивную игру Литвинова, и не смог себя проявить. В оборонительной игре команды видна работа Станковича.

Елена Григорьевская