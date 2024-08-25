Непомнящий: «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о перспективах московского «Спартака» бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Вчера, 24 августа, столичный клуб на выезде сыграл вничью с питерским «Зенитом» (0:0).

Специалист отметил, что прошедшая игра показала, что «красно-белые» готовы биться за титул, и по составу они укомплектованы не хуже команды с берегов Невы.

«Спартак» играет быстрее, чем «Зенит». Атмосфера в команде налажена. Конечно, «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.