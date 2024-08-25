Онопко высказался о ситуации Джикии

Член тренерского штаба «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о ситуации экс-защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, находящегося сейчас в статусе свободного агента.
«Почему он до сих пор без клуба? Это от него зависит. У него, наверное, есть агент, у него свое видение. Как тренер сборной сожалею о его простое. Я хочу, чтобы он тренировался с командой, а не индивидуально», - передает слова специалиста Sport24.
Напомним, что 30-летний футболист защищал цвета московского «Спартака» с 2017 по 2024 год. Контракт между сторонами истек по окончании сезона-2023/2024.
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