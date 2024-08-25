Чернов оценил игру Мартинса в матче против «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об игре своего одноклубника Кристофера Мартинса в матче шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (0:0).

Чернов отметил, что игрока сборной Люксембурга заменили на 38-й минуте, хотя он выдал хорошую игру и был одним из лучших на поле, однако ранняя жёлтая карточка подкосила его.

«Сказали на скамейке, что он молодец. Если бы не жёлтая, он бы остался», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице, в следующем туре подопечные Деяна Станковича на своём поле сыграют против «Рубина».