Погребняк дал прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о матче московского «Динамо» и «Краснодара» в рамках шестого тура Премьер-лиги.
«Матч может закончиться с любым результатом, но домашнее преимущество «Динамо» и влияние их тренера настраивают на мысль, что именно московский клуб имеет все шансы выйти победителем из противостояния», - передает слова форварда «РБ Спорт».
«Динамо» примет «Краснодар» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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