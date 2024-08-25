Эракович извинился за удаление в матче со «Спартаком»

Защитник питерского «Зенита» Страхинья Эракович высказался о своём удалении в матче шестого тура Российской премьер-лиги против «Спартака».
Напомним, что сербский футболист получил две жёлтые карточки за шесть минут и оставил свою команду в меньшинстве за полчаса до конца игры.
Игрок извинился перед болельщиками и одноклубниками за свое удаление, схватив два необязательных «горчичника».
«Спасибо ребятам, что самоотверженно бились и не дали «Спартаку» забить. Надеюсь, показать все на что способен в ответной игре со «Спартаком» в Москве и в других матчах», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».
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