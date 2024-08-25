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«Локомотив» – «Ростов»: Возможные стартовые составы на вечерний матч чемпионата России

25 Августа 2024 • 13:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
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Через 5 ч. 54 мин.

Шестой тур РПЛ закроется матчем московского «Локомотива» и «Ростова». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные стартовые составы команд на данную игру.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Самошников, Воробьёв.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Сако, Лангович, Саравия, Глебов, Уткин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов избежал серьёзной травмы. В матче с ЦСКА неделю назад он был заменён с гематомой рядом с глазом. На длительный срок выбыл защитник «железнодорожников» Лукас Фассон.

За «Ростов» давно уже не играл нападающий Мохаммад Мохебби, восстанавливающийся после повреждения. Также травмы в стане донской команды у полузащитников Ивана Комарова и Алексея Миронова.

В предыдущем туре чемпионата России «Ростов» одержал дома волевую победу над «Оренбургом» (3:2), а «Локомотив» благодаря голу на последней основной минуте выиграл в гостях дерби у ЦСКА (1:0).

«Железнодорожникам» удалось набрать за пять туров РПЛ двенадцать очков (четыре победы, одно поражение). «Ростов» на такой же дистанции накопил восемь баллов (две победы, две ничьи, одно поражение).

Матч «Локомотив» – «Ростов» состоится сегодня, 25 августа, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20 часов. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов

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