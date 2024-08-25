Футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между московским «Динамо» и «Краснодаром» в рамках шестого тура чемпионата России.
«Я думаю, что закрываться не будут ни те, ни другие. 6-й тур - здесь можно лихо сыграть вперед. Думаю, будет много забитых мячей. Верю в голы», - передает слова Константина «РБ Спорт».
Матч «Динамо» против «Краснодара» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 25 августа, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.
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