Полузащитник «Рубина» Иванов: «В целом у нас в России добротное, качественное судейство»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался об уровне судейства в Российской премьер-лиге.

Футболист отметил, что в каждом сезоне говорят о работе арбитров, но не стоит забывать, что работает человеческий фактор, хоть сейчас и внедрен VAR, но итоговое решение все равно принимают люди.

«Наверное, по поводу определения рук могут быть какие‑то вспышки: там руку не так свистнули, тут не так… А в целом у нас в России добротное, качественное судейство. Хорошие арбитры», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» на данный момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.