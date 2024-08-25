Джанашия: «Глушенков нашёл свою команду, поэтому так хорошо выступает»

Экс-футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия ответил, были бы «железнодорожники» сильнее в этом сезоне, если бы сохранили в команде Максима Глушенкова.

«Может быть. Но в этом году уже появилась новая молодёжь. Сейчас Глушенков в «Зените», он нашёл свою команду. Поэтому он так хорошо выступает», - передает слова Джанашии Metaratings.ru.

Напомним, что 25-летний полузащитник перешел в «Зенит» этим летом. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Глушенков отметился семью забитыми мячами в пяти встречах. Сейчас он восстанавливается после хирургического вмешательства на травмированной руке.