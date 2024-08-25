Радченко: «Спартак» был близок к победе над «Зенитом»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о вчерашнем матче между «сине-бело-голубыми» и московским «Спартаком» в рамках шестого тура РПЛ.
«Конечно, ожидал от «Зенита» большего в матче со «Спартаком». Я бы не сказал, что «Спартак» заслуживал победы, но по тому, как складывалась игра, «красно-белые» были близки к победе», - приводит слова Радченко «Чемпионат».
Матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. Петербургский клуб набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице, а «красно-белые» с 11 баллами находятся на четвертой строчке.
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