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Фомин — о первом удалении в «Динамо»: Конечно, переживал

25 Августа 2024 • 12:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 4 ч. 55 мин.

Полузащитник московского «Динамо» вспомнил свое первое удаление в составе столичного клуба за четыре года пребывания в клубе.

Напомним, что игрок получил прямую красную карточку в матче первого тура РПЛ против «Факела».

Фомин отметил, что очень переживал, ведь это был первый тур нового сезона, и он так не планировал начинать чемпионат, однако это футбол.

«Не я первый, и не я последний. Самое главное, что команда выиграла этот и следующий матч. Постарался вынести из этой ситуации урок и двигаюсь дальше», — приводит слова Фомина официальный сайт столичного клуба.

В составе «бело-голубых» Фомин принял участие в 144 играх во всех турнирах. 

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Евро-Футбол.Ру,
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