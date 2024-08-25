Фомин — о первом удалении в «Динамо»: Конечно, переживал

Полузащитник московского «Динамо» вспомнил свое первое удаление в составе столичного клуба за четыре года пребывания в клубе.

Напомним, что игрок получил прямую красную карточку в матче первого тура РПЛ против «Факела».

Фомин отметил, что очень переживал, ведь это был первый тур нового сезона, и он так не планировал начинать чемпионат, однако это футбол.

«Не я первый, и не я последний. Самое главное, что команда выиграла этот и следующий матч. Постарался вынести из этой ситуации урок и двигаюсь дальше», — приводит слова Фомина официальный сайт столичного клуба.

В составе «бело-голубых» Фомин принял участие в 144 играх во всех турнирах.