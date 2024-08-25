Сёмин: «Зенит» не находится на недосягаемом уровне

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре питерского «Зенита».

Специалист отметил, что матч со «Спартаком» показал, что команда с берегов Невы не находится на недосягаемом уровне.

«Это такая же команда, которая может терять очки и показывать не самый лучший футбол», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 25 августа, «Зенит» и «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги сыграли вничью со счётом 0:0.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо», у которого игра в запасе (против «Краснодара»), на два очка.