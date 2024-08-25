Сёмин: «Зенит» не находится на недосягаемом уровне

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре питерского «Зенита».
Специалист отметил, что матч со «Спартаком» показал, что команда с берегов Невы не находится на недосягаемом уровне.
«Это такая же команда, которая может терять очки и показывать не самый лучший футбол», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, что вчера, 25 августа, «Зенит» и «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги сыграли вничью со счётом 0:0.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая московское «Динамо», у которого игра в запасе (против «Краснодара»), на два очка.
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