Фомин оценил игру молодых футболистов «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об игре молодых футболистов столичного клуба в нынешнем сезоне.

Игрок отметил, что его не удивило то, что его молодые одноклубники получают игровое время, ведь он видит, как они проводят тренировки.

«Я бы не сказал, что был удивлён чем-то, но парни – молодцы! На тренировках они себя очень хорошо показывали. Потом это перенеслось и на игры», — приводит слова Фомина пресс-служба «Динамо».

Напомним, что столичный клуб на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Сегодня, 25 августа, «бело-голубые» на своём поле сыграют против «Краснодара».