Фомин оценил игру «Краснодара» в нынешнем сезоне

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об игре «Краснодара» перед очным матчем шестого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что смотрел несколько матчей «быков» в нынешнем сезоне, но не полностью, к тому же видел их матч за OLIMPBET Суперкубок России против питерского «Зенита» (2:4).

«Интересно было посмотреть на Федю Смолова после перехода. На неделе разобрали соперника и подходим к матчу в боевом состоянии», — приводит слова Фомина пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 25 августа, в Москве на «ВТБ Арене». Начало - в 17:30 по столичному времени.