«Спартак»: «Обидная ничья в Санкт-Петербурге»

В матче шестого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде расписал мировую с петербургским «Зенитом» со счетом 0:0. Пресс-служба «красно-белых» отреагировала на результат встречи.

«Обидная ничья в Санкт-Петербурге. Спасибо за поддержку, красно-белые!» - говорится в публикации московского клуба.

Напомним, что большую часть второго тайма «Спартак» играл в большинстве после удаления защитника Страхиньи Эраковича. После этого поединка «народная команда» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а «сине-бело-голубые» по-прежнему удерживают лидерство.