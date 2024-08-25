Червиченко: Категорически не нравится Угальде

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего столичного клуба Манфреда Угальде.

Спортивный функционер отметил, что форвард может забивать только аутсайдерам с двух метров. Он дал понять, что ему вообще не нравится игра нападающего, а «красно-белым» нужен габаритный форвард.

«Потому что сейчас в атаке «Спартака» бегают одни недомерки: Угальде и Маркиньос. А из-за отсутствия фактурного нападающего в атаку пришлось идти Бабичу и Мартинсу», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 24 августа, «Зенит» и «Спартак» в рамках шестого тура РПЛ сыграли вничью (0:0).