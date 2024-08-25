Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Краснодар»

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о поединке между «бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.
«У «Динамо» должна быть мотивация отыграться за поражение в прошлом сезоне. Не знаю, даст ли им это дополнительный настрой, но они играют дома. Родные стены должны дать им сил», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Матч состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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