Александр Мостовой — о том, что Умяров был признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Спартак»: «Шутка какая-то»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что полузащитник столичного клуба Наиль Умяров был признан лучшим игроком матча шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (0:0).

Экс-игрок сборной России отметил, что удивлён этому решению ведь признание игрока лучшим из-за того, что он не играл как обычно, а играл вперёд, выглядит смешным.

«Мы привыкли, что Умяров постоянно играет поперёк или назад, а также «привозит». Но эта награда — какая-то шутка», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.