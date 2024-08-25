Бубнов назвал победителя матча «Локомотив» - «Ростов»

В рамках шестого тура чемпионата России московский «Локомотив» на своем поле встретится с «Ростовом». Об этом поединке поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Железнодорожники» в последнее время нащупали свою игру. Команда показывает высокие скорости и хорошую результативность, что поможет ей победить в упорной борьбе», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Локомотив» - «Ростов» пройдет на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 25 августа. Начало поединка запланировано в 20:00 по московскому времени. Хозяева занимают второе место в таблице, а гости – восьмое.