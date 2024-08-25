Зобнин оценил судейство в матче против «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о судействе в матче шестого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (0:0).

Игрок отметил, что по поводу полученных жёлтых карточек вопросы нужно задавать точно не ему.

«Есть судьи, которые должны отвечать на такие вопросы. У меня по судейству вопросов нет. В принципе, все по делу», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что главным арбитром матча был Виталий Мешков, который на 62-й минуте удалил с поля за две жёлтые карточки защитника питерской команды Страхинью Эраковича. Он получил два «горчичника» за пять минут.