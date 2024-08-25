Бубнов: «Спартак» с «Зенитом» поборются за чемпионство»

Бывший защитник, а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий по итогам вчерашнего матча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«Спартак» с «Зенитом» поборются за чемпионство, если «красно-белые» продолжат также играть. Конкуренция выше, чем в прошлом сезоне, а это идёт на пользу зрелищности чемпионата», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что поединок «Зенита» и «Спартака» прошел в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0. Питерцы с 14 очками продолжают оставаться на первом месте, а «красно-белые» (11) идут четвертыми.