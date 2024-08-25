Защитник ЦСКА Круговой сравнил Москву и Санкт-Петербург

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от жизни в Москве.

Игрок отметил, что уже привык к столице, однако ещё идёт адаптация к городу. Также он отметил, что мало бывает в центре города, поэтому ещё не заметил отличия между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Один раз ездили в центр — красиво и понравилось. Надеюсь, будет свободное время и съездим еще. Без обид, но в Питере красивее», — приводит слова Кругового Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.