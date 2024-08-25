Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - «Краснодар»

В рамках шестого тура чемпионата России московское «Динамо» на домашнем стадионе примет «Краснодар». Об этой встрече поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Краснодарская команда набирает очки и не уступает соперникам по игре. «Динамо» будет очень непросто. Обеим командам по силам забить в матче, который, скорее всего, завершится вничью», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» и «Краснодара» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Бело-голубые» занимают третье место, а «быки» - седьмое.