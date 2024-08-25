Роман Зобнин: «Я не знаю, что с Соболевым»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин кратко высказался о нападающем столичного клуба Александре Соболеве.

«Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что нападающий был отстранен от тренировок с основной командой после матча первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2), так как, по данным СМИ, сообщил главному тренеру Деяну Станковичу, что отыграл плохо, так как его мысли были связаны с переходом в питерский «Зенит». После этого он ни разу не попадал в заявки на матчи.

Контракт 27-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года.