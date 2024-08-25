Точилин: «Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон»

Бывший футболист столичного «Динамо» Александр Точилин в разговоре с журналистами поделился мыслями о матче против «Краснодара» в шестом туре Премьер-лиги.

«Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон. Это будет хорошим стимулом доказать, что то поражение было обычным невезением. Если они одержат победу, то обойдут «Зенит», - приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится в Москве 25 августа и начнется в 17:30 по столичному времени. Хозяева занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, а гости – седьмое.