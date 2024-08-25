Сколько воспитанников «Зенита» представлено в РПЛ в сезоне-2024/25

Сегодня остро стоит вопрос о работе академий, особенно это касается больших команд. Запуская цикл статей о том, как воспитанники ведущих клубов России представлены в РПЛ, начнём с действующего чемпиона.

Многие в Санкт-Петербурге ностальгируют по временам Петержелы, когда за «Зенит» играло множество воспитанников собственной академии. Более того, Сергею Семаку нередко припоминают, что сейчас в команде практически не доверяют воспитанникам, в то время как ряд футболистов, прошедших академию клуба, на хорошем счету в других командах лиги.

Та уж вышло, что воспитанники «Зенита» ещё не появлялись на поле в этом розыгрыше РПЛ. Михаил Кержаков оставался на скамейке и в Кубке России, а вот Дмитрий Чистяков и Дмитрий Васильев получили там игровую практику, последний и вовсе отличился в матче с «Рубином».

Говоря о других командах, в первую очередь стоит отметить «армейскую» парочку Круговой – Обляков. И если Иван покинул Санкт-Петербург ещё в 2016 году, то Данил перебрался в Москву этим летом, покинув «сине-бело-голубых». Универсальный защитник «Спартака» Даниил Денисов только в 2019 году перебрался в Москву в «Спартак-2», а футбольное образование получал в Санкт-Петербурге. Его тёзка Даниил Кузнецов получил совсем мало игрового времени за «Рубин» в РПЛ, но зато успел забить в Кубке России.

Одним из самых обсуждаемых игроков межсезонья был Данила Козлов, ярко сверкнувший в «Балтике». Он мог вернуться в родной клуб, но всё-таки принял предложение «Краснодара». Также за «быков» выступает ещё один воспитанник «Зенита» Сергей Петров. За «Пари НН» 5 матчей в РПЛ провёл центральный полузащитник Никита Каккоев, прошедший путь из академии в «Зенит-2».

Немало воспитанников «Зенита» сейчас в «Ростове». И если Даниил Одоевский пока не сыграл в РПЛ, то Илья Вахания и Алексей Сутормин выходили на поле как в чемпионате, так и в Кубке страны. Ещё один голкипер, выходец из академии «Зенита», Игорь Обухов, сейчас основной в «Химках».

Широко представлена академия «Зенита» в «Динамо Махачкала». Правый защитник Александр Сандарчук отыграл 5 матчей, также 5 матчей сыграл и полузащитник Никита Глушков, а вот Никита Гойло и Илья Кирш на поле пока не выходили. Ожидаемо много воспитанников петербуржского футбола и в «Оренбурге». Москвичёв, Прохин, Хотулёв, Барановский и Михайлов выходили на поле в чемпионате России, а Касимов пока появлялся только в Кубке.

Четыре матча в РПЛ за «Акрон» провёл молодой форвард Кирилл Грибов, его более опытный одноклубник Александр Васютин пока сыграл только в Кубке России, а вот Евгений Марков из «Факела» успел отличиться в РПЛ.

Получается, на данный момент в РПЛ сыграли 18 человек, прошедших академию «Зенита», а некоторые даже отличились. Посмотрим, как скоро кто-то из воспитанников сыграет за основную команду Санкт-Петербурга и не ворвутся ли в неё свежие игроки из молодёжной команды.