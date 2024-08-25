В «Пахтакоре» отреагировали на слухи о переговорах с «Ростовом» по трансферу Аскарова

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман высказался об информации, что в услугах полузащитника Бехруза Аскарова заинтересован «Ростов».

«Пока никаких переговоров насчет Аскарова не велось. Из «Ростова» к нам не обращались и никаких предложений не делали», — приводит слова Адисмана Sport24.

Контракт 21-летнего футболиста с командой из Узбекистана рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Аскаров принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым и одной результативной передачей партнёрам по команде.