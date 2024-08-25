Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» – «Краснодар»: Вероятные стартовые составы на центральный матч воскресенья в РПЛ

25 Августа 2024 • 10:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
Через 6 ч. 28 мин.

В шестом туре Российской премьер-лиги московское «Динамо» сыграет в родных стенах против «Краснодара». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Чавес, Фомин, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Са, Сперцян, Мозес Кобнан, Кордоба.

У «Динамо» травмированы игроки группы атаки Николя Нгамалё и Вячеслав Грулёв, у «Краснодара» – защитник Кайо, нападающие Александр Кокшаров и Фёдор Смолов.

В предыдущем туре РПЛ московское «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0), а «Краснодар» – «Пари НН» (2:1). За пять туров чемпионата «бело-голубые» набрали двенадцать очков, а «чёрно-зелёные» – девять.

Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится сегодня, 25 августа, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток будет дан в 17:30. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь на LiveResult.Ru.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва

Новости по матчу

Сегодня, 25 Августа
10:47
«Динамо» – «Краснодар»: Вероятные стартовые составы на центральный матч воскресенья в РПЛ
24 Августа
22:18
«Динамо» Москва – «Краснодар»: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:52
Гранат: «Если Сперцян продлит контракт с «Краснодаром», то нужны адекватные отступные»
13:39
Деменко: «Смолов может стать «джокером» Мусаева в матче с «Динамо»
10:45
Дьяков: «Явного фаворита в матче «Динамо» — «Краснодар» нет»
10:28
Синицын рассказал, за счёт чего «Краснодар» сможет добиться результата в матче с «Динамо»
23 Августа
22:47
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо — Краснодар чемпионата России — 25 августа 2024
17:21
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Краснодар РПЛ — 25 августа 2024
16:49
Ставка и прогноз на матч Динамо — Краснодар РПЛ — 25 августа 2024
22 Августа
17:22
Колыванов поделился ожиданиями от матча между московским «Динамо» и «Краснодаром»
00:48
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Краснодар чемпионата России – 25 августа 2024
17 Августа
22:27
«Динамо» планирует подписать атакующего полузащитника до закрытия трансферного окна 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком» Флик хочет отправить в аренду восходящую звезду «Барселоны» Гвардиола выбрал нового нападающего для «Манчестер Сити»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.08.24 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1.69 3.95 4.90
Видео
25.08.24 в 17:30
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
2.07 3.90 3.20
Видео
25.08.24 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ростов Ростов
2.10 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
10:56 · Россия. Премьер-лига
В «Пахтакоре» отреагировали на слухи о переговорах с «Ростовом» по трансферу Аскарова
10:46 · Россия. Премьер-лига
Михаил Боярский: Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне
10:46 · Россия. Премьер-лига
Черданцев сделал заявление по переходу Соболева в «Зенит»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» мог и должен был побеждать»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Михаил Боярский: «Спартак» играл лучше «Зенита»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов отреагировал на результативность Глушенкова
10:22 · Россия. Премьер-лига
Садулаев подвёл итоги матча против «Химок»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Все команды РПЛ готовятся, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Барриос высказался о матче со «Спартаком»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Отец Даку: «Мирлинд, скорее всего, останется в «Рубине»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Зарема объяснила, почему «Спартак» не победил «Зенит»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на спасение «Химок» в матче с «Ахматом»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Барриос высказался о травме Глушенкова
08:55 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Зенитом»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» был ближе к победе»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Спартак» должен был выиграть, но «Зенит» отбился»
08:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА: «Пока судят только в одну сторону, не в нашу»
08:16 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев считает, что «Спартак» упустил победу над «Зенитом»
08:00 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Вендел даже хромой и больной лучше всех в «Зените»
07:54 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Зенит» очень доволен ничьей, а «Спартак» упустил победу»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил игру полузащитника ЦСКА Облякова
07:36 · Россия. Премьер-лига
Президент «Акрона» прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА
07:29 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал игрока, которого не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»
24 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, что «Спартаку» не хватило такого игрока как Соболев в матче против «Зенита»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Николич оценил игру Файзуллаева в нынешнем сезоне
Все новости
Рекомендуем