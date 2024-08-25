«Динамо» – «Краснодар»: Вероятные стартовые составы на центральный матч воскресенья в РПЛ

В шестом туре Российской премьер-лиги московское «Динамо» сыграет в родных стенах против «Краснодара». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Майсторович, Бальбуэна, Даса, Чавес, Фомин, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Са, Сперцян, Мозес Кобнан, Кордоба.

У «Динамо» травмированы игроки группы атаки Николя Нгамалё и Вячеслав Грулёв, у «Краснодара» – защитник Кайо, нападающие Александр Кокшаров и Фёдор Смолов.

В предыдущем туре РПЛ московское «Динамо» победило «Крылья Советов» (1:0), а «Краснодар» – «Пари НН» (2:1). За пять туров чемпионата «бело-голубые» набрали двенадцать очков, а «чёрно-зелёные» – девять.

Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится сегодня, 25 августа, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток будет дан в 17:30. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь на LiveResult.Ru.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов