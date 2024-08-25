Михаил Боярский: Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне

Народный артист России Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Боярский отметил, что прошло ещё только шесть туров в новом чемпионате, а команда с берегов Невы ещё наберёт свои кондиции и станет чемпионом и в этом сезоне, так как ей нет равных.

«Ничьи с «Химками» и «Спартаком» — временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 14 очков.