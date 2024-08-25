Черданцев сделал заявление по переходу Соболева в «Зенит»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями насчет потенциального трансфера нападающего «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди. Это мне сказал информированный источник? Да, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад и что все это слухи», - приводятся слова известного комментатора в телеграм-канале «Футбольный Биги».
Напомним, что Соболев отстранен от тренировочного процесса «красно-белых». В текущем сезоне Российской премьер-лиги центрфорвард провел всего один матч.
После шести поединков «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.
Бан пользователя