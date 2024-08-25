Камоцци: «Спартак» мог и должен был побеждать»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, дал комментарий после матча шестого тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Жаль «красно-белых». Потому что, когда «Зенит» остался вдесятером, «Спартак» мог и должен был побеждать. «Спартак» упустил отличный шанс, но мне понравился настрой и игра команды», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Центральная встреча шестого тура прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась вничью со счетом 0:0. После шести сыгранных матчей «Зенит» лидирует в таблице Премьер-лиги, а «Спартак» располагается на четвертой строчке.