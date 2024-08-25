Михаил Боярский: «Спартак» играл лучше «Зенита»

Народный артист России Михаил Боярский, который является болельщиком питерского «Зенита», подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы на своём поле сыграла вничью с московским «Спартаком» (0:0).

Артист отметил, что этот результат в пользу «красно-белых», так как они играли лучше.

«Но также важно, что «Зенит» в меньшинстве сыграл достойно. Латышонок однозначно герой матча, а отсутствие Глушенкова сильно сказалось на команде», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице (14 очков), «Спартак» занимает в четвёртое место (11).