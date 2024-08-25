Защитник «Спартака» Чернов отреагировал на результативность Глушенкова

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о результативности полузащитника питерского «Зенита» Максима Глушенкова в нынешнем сезоне.
Чернов считает, что питерский клуб по игре без Глушенкова не особо отличается.
«Как я знаю, он ни в какой команде такой результативностью не блистал. Тот факт, что забил шесть в начале чемпионата, для него это хороший результат», — приводит слова Чернова «Чемпионат».
В текущем сезоне Глушенков принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.
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