Садулаев подвёл итоги матча против «Химок»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев подвёл итоги матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором грозненский клуб на своём поле сыграл вничью со счётом 3:3 с подмосковными «Химками».

Игрок отметил, что команда сплотилась после того, как стала проигрывать с разницей в два мяча.

«На нас давило наше положение в турнирной таблице. Но мы пришли в себя и сравняли счет, затем Лукас забил третий, но что‑то пошло не так, из‑за чего мы упустили победу», — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе четыре очка. На счету грозненского клуба нет ни одной победы.