Барриос: «Все команды РПЛ готовятся, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

«Все команды готовятся, чтобы составить конкуренцию, стать чемпионами. Но мы тоже стараемся быть ещё сильнее, чтобы добиться цели и стать чемпионами. Продолжаем наш путь подготовки и улучшения результатов», - приводятся слова легионера на страницах «Чемпионата».