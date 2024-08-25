Барриос: «Все команды РПЛ готовятся, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Колумбийский хавбек «Зенита» Вильмар Барриос высказал мнение о конкуренции в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Все команды готовятся, чтобы составить конкуренцию, стать чемпионами. Но мы тоже стараемся быть ещё сильнее, чтобы добиться цели и стать чемпионами. Продолжаем наш путь подготовки и улучшения результатов», - приводятся слова легионера на страницах «Чемпионата».
Стоит отметить, что «Зенит» сыграл два подряд матча вничью. Питерцы потеряли очки в поединках с «Химками» и «Спартаком». В следующем матче чемпионата страны команда Сергея Семака на выезде встретится с «Пари НН».
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