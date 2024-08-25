Барриос высказался о матче со «Спартаком»

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пообщался с представителями СМИ после матча с московским «Спартаком». Центральный поединок шестого тура РПЛ прошел на «Газпром Арене» и завершился вничью со счетом 0:0.

«Мы не показали наш лучший футбол в первом тайме, но во втором нашли больше свободного места. Но после красной карточки Эраковича игра немного поменялась. В конце концов получился хороший матч», - приводит слова колумбийского футболиста «Чемпионат».

Петербургский коллектив набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» находятся на четвертой позиции с 11 баллами.