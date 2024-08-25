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Отец Даку: «Мирлинд, скорее всего, останется в «Рубине»

25 Августа 2024 • 10:15 Комментировать

Отец нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку Фехми Даку высказался о будущем своего сына в составе российского клуба.

Даку-старший отметил, что конкретных предложений по уходу его сына не было, поэтому все закончилось только интересом, и он, скорее всего, останется в «Рубине».

«Я хочу, чтобы он продолжал оставаться в такой форме в своем нынешнем клубе. Думаю, в январе появятся более выгодные предложения для Мирлинда и «Рубина», — приводит слова Фехми Даку Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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