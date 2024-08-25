Зарема объяснила, почему «Спартак» не победил «Зенит»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о вчерашнем поединке «красно-белых» против петербургского «Зенита» на «Газпром Арене».

«Мелкие Клаудиньо и Вендел, низкие Барко и Угальде. Зрелищная игра, но не хватило мощи «Спартаку», чтобы додавить «Зенит» в большинстве. Прекрасная игра обоих вратарей», - передает слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что поединок в Санкт-Петербурге завершился вничью со счетом 0:0. После шести матчей «Зенит» набрал 14 баллов и по-прежнему занимает первое место в таблице, а «Спартак» с 11 очками идет на четвертой строчке.