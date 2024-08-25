Генич отреагировал на спасение «Химок» в матче с «Ахматом»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о спасительном голе подмосковных «Химок» в матче шестого тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (3:3). Нападающий Антон Заболотный сравнял счет в компенсированное время.

«Мне показалось, или всё-таки у Садыгова была игра рукой перед голом?!» - оставил сообщение комментатор в социальных сетях.

Напомним, что в голевой атаке Илья Садыгов отметился результативным пасом на Заболотного.

После вчерашнего поединка «Химки» набрали шесть баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с четырьмя очками идет предпоследним.