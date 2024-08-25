Барриос высказался о травме Глушенкова

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о состоянии травмированного одноклубника Максима Глушенкова, получившего повреждение руки в матче с подмосковными «Химками» (1:1).
«Глушенков был в хорошей форме. К сожалению, он получил травму. Но у нас есть хороший состав. Надеемся, что он скоро восстановится и будет дальше показывать хороший результат», - передает слова футболиста «Чемпионат».
В последнем матче «Зенит» на домашнем стадионе «Газпром Арена» встречался со столичным «Спартаком». Поединок завершился вничью со счетом 0:0. Питерцы с 14 очками лидируют в таблице РПЛ.
Бан пользователя