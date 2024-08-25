«Спартак» обратился к болельщикам после матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» посредством социальных сетей обратился к болельщикам команды после гостевого матча против петербургского «Зенита» в шестом туре Премьер-лиги.

«Потрясающая поддержка, красно-белые! Спасибо!» - говорится в публикации столичного клуба в телеграм-канале.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

После этой встречи подопечные Сергея Семака с 14 очками занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Деяна Станковича (11) находится на четвертой строчке.