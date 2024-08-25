Сёмин: «Спартак» был ближе к победе»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о встрече петербургского «Зенита» и столичного «Спартака» в шестом туре Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
«Матч мне понравился, как и «Спартак», который был хорошо подготовлен. «Красно-белые» были ближе к победе, они играли организованно, хорошо действовали в обороне», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Несмотря на ничью, петербургский клуб с 14 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Спартака», то команда Деяна Станковича занимает четвертое место с 11 баллами.
Бан пользователя