Давыдов: «Спартак» должен был выиграть, но «Зенит» отбился»

В центральном матче шестого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 0:0. Об этом поединке высказался бывший игрок «красно-белых» Денис Давыдов.

«Спартак» должен был выиграть. Никто и не вспомнит, как играл «Спартак» в конце сезона. Результат на табло. «Зенит» отбился. Главное, чтобы «Спартак» не терял очки с аутсайдерами», - приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

После этого поединка петербургский коллектив набрал 14 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», в свою очередь, с 11 очками располагается на четвертой позиции.