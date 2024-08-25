Игрок ЦСКА: «Пока судят только в одну сторону, не в нашу»

«Есть моменты, что судья свистит только в одну сторону. Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».